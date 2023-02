To będzie ozdoba tej części miasta. Trwa remont zabytkowej willi [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Remont ponad 100-letniego budynku u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza w Szczecinie zakończy się w lipcu-deklaruje miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Od 20 lat budynek jest dzierżawiony. Funkcjonuje tam przychodnia. Remontu jednak do tej pory nie było.



To właśnie się zmienia, elewacja nie będzie już brudna, w planach są także: zewnętrzna winda, wyremontowane korytarze i dach, a także nowe okna. Remont trwa od lipca ub. roku, z zewnątrz jednak nie widać dużego postępu prac.



Duża część robót została już wykonana, m.in. w pomieszczeniach - zapewniał podczas audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik NiOL-u Wojciech Jachim.



- Do wykonania zostaje jeszcze nowy tynk wraz z odtworzeniem detali architektonicznych. Willa zyska ciepłobeżową barwę, taką jak miała w swoich latach świetności. Stolarka okienna będzie biała, natomiast metalowe balustrady balkonów i okiennice - opisywał Jachim.



Prace mają kosztować 2 mln 800 tys. zł.