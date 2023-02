PiS krytycznie o programie PO. "Budzi niepokój"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że prezentowane w mediach ramy programowe Platformy Obywatelskiej zakładają wprowadzenie licznych ograniczeń dla obywateli.

Jako przykład podał zapowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który chce mieszkańcom stolicy ograniczyć możliwości używania samochodów, korzystania z wyjazdów zagranicznych oraz spożywania mięsa i nabiału.



Takie rekomendacje wydała grupa miast C40, do której należy również Warszawa. Podczas konferencji prasowej Rafał Bochenek podkreślił, że plany wprowadzania takich ograniczeń mogą budzić niepokój wśród Polaków.



- W oparciu o rekomendacje państw C40 takie rozwiązania są wdrażane na przykład w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii, tam już pojawiają się pierwsze protesty. To budzi niepokój, to budzi na pewno strach wielu ludzi, ponieważ jest to metoda na to, aby odebrać nam naszą codzienność, aby odebrać nam nasze normalne życie i aby odebrać nam naszą tradycję - alarmował Bochenek.



Rafał Bochenek dodał, że rozwiązania ograniczające swobody obywatelskie dyskutowane są również w Parlamencie Europejskim.