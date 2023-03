Kradzież pod okiem kamery. Firma szuka złodzieja i prosi o pomoc [WIDEO]

Firma ogrodnicza Miksza Ogrody ze Szczecina szuka złodzieja. Kilka dni temu ktoś ukradł samochód potrzebny do pracy. Za pomoc wyznaczyła nagrodę.

Wszystko działo się pod okiem kamery. Właściciel nagranie umieścił w internecie. Do zdarzenia doszło w piątek ok. godziny 23 na ulicy Szerokiej w Szczecinie.



- Na nagraniu widzimy, jak postawny mężczyzna krąży wokół busa, po pewnym czasie wsiada do niego i odjeżdża - relacjonuje Maciej Miksza. - Jest to dość postawny mężczyzna. Widać, że okrąża busa, otwiera drzwi od kierowcy, potem wysiada drugimi drzwiami. Nie wiemy, czy uszkodził te od kierowcy, że wysiadał drugą stroną lub chciał uniknąć zauważania jakichś osób z ulicy. Wysiada, opuszcza samochód na dwie do trzech minut. Wraca i po chwili odpala samochód i odjeżdża.



W samochodzie był traktor do koszenia i sprzęt ogrodniczy. Straty oszacowano na 170 tysięcy złotych. - W tym momencie najbardziej nam zależy na tym, żeby nikt na tym nie zyskał. Żeby osoba, która jest za to odpowiedzialna lub współodpowiedzialna, żeby odpowiedziała za to w sposób należyty. Mówimy zdecydowane nie temu, że nie można godzić się na to, że uczciwe firmy spotyka coś takiego.



Skradziony bus to dwuletni Fiat Ducato Maxi o numerze rejestracyjnym ZS 108MX. Każdy, kto wie, gdzie może znajdować samochód lub kto odpowiada za kradzież, proszony jest o kontakt z firmą. Właściciel wyznaczył nagrodę. Sprawą zajmuje się policja.