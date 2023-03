Budowa tunelu na finiszu, strażacy wkroczyli do akcji

Choć formalnie odbiory inwestycji mają się rozpocząć dopiero na przełomie maja i czerwca, to strażacy za kontrolę wzięli się już teraz. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Budowa tunelu w Świnoujściu zbliża się do końca. Choć formalnie odbiory inwestycji mają się rozpocząć dopiero na przełomie maja i czerwca, to strażacy za kontrolę wzięli się już teraz.

Inwestorzy szacują, że najdłuższa w Polsce podwodna droga, dla pojazdów otwarta będzie już w czerwcu. Wiele jednak zależy od formalności. Procedury odbiorów budowlanego i przez Straż Pożarną mogą potrwać. By tego uniknąć strażacy ze Świnoujścia, w temacie już działają, potwierdza Marek Wieczorek, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.



- Po wpłynięciu zawiadomienia o zakończeniu prac, mamy dwa tygodnie na to, żeby odebrać tunel i wszystkie urządzenia. W październiku pozwoliłem sobie zapoczątkować spotkania pomiędzy Komendą Miejską, inwestorem i wykonawcą, żeby to przebiegało jak najszybciej - powiedział Wieczorek.



Zaangażowanie szczególnie docenia miejscowy samorząd. - Dziękuję, za tę inicjatywę, że straż pożarna nie czeka na procedury, które wynikają z prawa budowlanego, tylko od wielu miesięcy pracują i się szkolą - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



Tunel pod Świną ma 1,5 kilometra. Pierwsze samochody mają przejechać nim już w czerwcu tego roku.