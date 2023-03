"Wszyscy jesteśmy dłużnikami Niezłomnych" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pod Aresztem Śledczym w Szczecinie, gdzie w okresie Polski Ludowej wykonywano wyroki śmierci na żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego złożono w środę kwiaty i odczytano apel poległych.

Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.



- Myślę, że wszyscy jesteśmy dłużnikami Niezłomnych - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Nie byłoby naszych urzędów, nie byłoby naszych godności, nie byłoby wolnej i niepodległej Polski ze swoimi strukturami, gdyby nie Niezłomni. Po prostu nas by nie było. Kto inny by rządził w Polsce, kto inny by dyktował warunki życia w Polsce. Pytanie czy to by była Polska.



Cały czas szukamy i odkrywamy kolejnych Żołnierzy Wyklętych, którzy po wojnie żyli i walczyli na Pomorzu Zachodnim - mówił Bartłomiej Ilcewicz z Fundacji Patriotycznej imienia Witolda Pileckiego. - To byli ci żołnierze, którzy kontynuowali walkę jeszcze z 1939 roku. Dołączali oczywiście nowi, młodzi ludzie. Oni chcieli wolnej i niepodległej Polski, natomiast komuniści byli podporządkowani Moskwie.



Przed apelem poległych uczestnicy uroczystości zapalili znicze w celi śmierci, która znajdowała się w Areszcie Śledczym przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. Zamordowano tam 41 osób. Wojskowy Sąd Rejonowy do 1955 roku wydał do 110 wyroków śmierci.