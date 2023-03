Już 60 mln zł w kieszeniach podatników

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 220 tysięcy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego złożyło już zeznania podatkowe.

To aż ponad 23 procent ubiegłego roku. To osoby, które z fiskusem rozliczyły się przez Internet. Statystyki podaje Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. Do mieszkańców trafiło już 60 mln złotych nadpłaconego podatku. Najwyższy wypłacony zwrot wyniósł aż 160.164 zł.



Wszyscy podatnicy od 15 lutego - w usłudze Twój e-PIT - mają już dostępne swoje zeznanie roczne. Jest ono już uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową.



Do systemu można zalogować się, używając profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu osobistego.



Na zapłatę podatku mamy czas do 28 lutego 2023, zaś PIT-28 należy złożyć do 2 maja 2023.