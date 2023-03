Niezwykłe odkrycie w Zamku Książąt Pomorskich

Fragment muru z przełomu XIV i XV wieku odkryto w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. To fragment średniowiecznego budynku.

Na znalezisko trafili robotnicy podczas rozbiórki południowego tarasu. Mur chronił zabudowę zamkowego wzgórza od strony ul. Kuśnierskiej, ma trzy metry wysokości i 160 cm głębokości. Zbudowany jest z polnych kamieni i cegieł.Został osłonięty, a teraz czeka go konserwacja. Wzmocnieniu ulegną uszkodzone fragmenty, a zaprawa - która je łączy - zostanie uzupełniona. Wszystko to pod nadzorem konserwatora zabytków.Według specjalistów, mur może być fragmentem średniowiecznego budynku, na którym już później, w okresie renesansu zbudowane zostało skrzydło południowe.To nie jedyne znaleziska podczas remontu. W północno-wschodnim narożniku zamku odsłonięto m. in. fundamenty wieży widokowej z czasów pruskich.W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie trwają prace remontowe, po katastrofie do której doszło 6 lat temu. Prace rozbiórkowe tarasów trwają od ubiegłego roku. Remont zakończy się w marcu 2025 roku. Całość prac kosztować ma prawie 85 mln zł.