Powstanie Styczniowe tematem Tygodnia Kresowego w Książnicy Pomorskiej [ZDJĘCIA]

160. rocznica Powstania Styczniowego, to główny wątek tegorocznego Tygodnia Kresowego, który rozpoczął się dziś w Książnicy Pomorskiej.

Oprócz koncertu pieśni powstańczych została otwarta wystawa pt. "Szlakiem Ludwika Narbutta".



- To mało znana postać, a jeden z tych, którzy oddali życie za wolną Polskę - podkreśla pomysłodawca wystawy Łukasz Szełemej z Fundacji Kresowej Szlakiem Narbutta.



- Ludwik Narbutt - wyjątkowy, krystaliczny żołnierz, pułkownik i naczelnik Powstania ziemi lidzkiej. Człowiek, który myślę, że dla wielu z nas - dzisiaj i w przyszłości - może być wzorem do naśladowania, jako żołnierz, dowódca, brat i kolega - dodaje Szełemej.



Coroczne Kaziuki Wileńskie to nasza kresowa historia - mówi Krystyna Korkuć ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia.



- Nas - kresowian i repatriantów, którzy poprzez różne koleje losu przybyli do Polski - Torunia, Gdańska, Gdyni, a szczególnie Szczecina. Odradzamy teraz te wileńskie tradycje pod wspólnym hasłem - "Zachować od zapomnienia nasze tradycje, obyczaje i kulturę" - podkreśla Korkuć.



Tydzień Kresowy zakończy - w najbliższy poniedziałek - Galowy Koncert Kresowy pt. "Kaziuk Wileński" w sali Opery na Zamku.