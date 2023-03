Owinęli komunistyczny pomnik folią i zdjęciami rosyjskich zbrodni. "Dawno go tu nie powinno być" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Radny przypomina prezydentowi Szczecina: "ten pomnik jest do usunięcia". Chodzi o komunistyczny monument poległym w walce o wyzwolenie Dąbia, który stoi w centrum osiedla.

Przypomnijmy, szczecińska rada miasta chwilę po rosyjskiej napaści na Ukrainie w ubiegłym roku zdecydowała o jego likwidacji. Do tej pory jednak komunistyczny pomnik nie został usunięty. Tym samym wieczorem 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, między innymi radny PiS Dariusz Matecki owinął pomnik czarną folią i przykleił na niej zdjęcia rosyjskich zbrodni w Polsce i na Ukrainie.



- Do dzisiaj ten pomnik tutaj stoi. Minął już rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. 34 lata wolnej Polski, a w dalszym ciągu w Szczecinie stoi sowiecki pomnik upamiętniający tzw. wyzwolenie, bo żadnego wyzwolenia nie było. Dzisiaj oznaczymy ten pomnik, jako "do usunięcia", bo już dawno go tu nie powinno być - zaznaczył Matecki.



Radny przypomina, że obowiązkiem prezydenta jest wykonywać uchwały rady miasta. Poza tym zgodnie z przyjętym przez Sejm RP prawem nie można propagować komunizmu lub faszyzmu.