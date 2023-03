Goście RSnW: Tusk grozi politykom więzieniem, a dziennikarzom bezrobociem

Donald Tusk milczy na temat swoich polityków z prokuratorskimi zarzutami, a grozi więzieniem innym - tak o wypowiedzi lidera Platformy Obywatelskiej mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości - Leszek Dobrzyński.

Chodzi o wypowiedź szefa PO, w której stwierdził, że po przejęciu władzy potrzebny będzie program "Cela plus".



Leszka Dobrzyńskiego w programie "Radio Szczecin na Wieczór" stwierdził, że taka retoryka to widoczny brak programu. Poza tym wychodzi na, że Donald Tusk ma zamiar ręcznie sterować wymiarem sprawiedliwości, bowiem sam wydał wyrok wcześniej niż niezależne sądy...



- Te zapowiedzi są też takie - powiedziałbym - reżimowo-dyktatorskie. To nie były zapowiedzi, że "sprawdzimy, rozliczymy", to są groźby pod tytułem "będziesz siedział", są kierowane nie tylko do polityków, ale też do dziennikarzy. Należy je łączyć z wypowiedziami w stylu "nie znajdzie pan nigdzie pracy" - dodaje Dobrzyński.



Poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki twierdzi, że taka interpretacja słów Donalda Tuska to nadużycie.



- Donald Tusk mówi - jeszcze raz powtórzę o tym - że wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy doją państwo, którzy bezprzykładnie i niezgodnie z prawem z tego państwa czerpią korzyści, będą rozliczeni - podkreśla Łącki.



Przypomnijmy, że prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec kilku byłych i obecnych parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Wśród nich jest np. senator Józef Pinior, który został skazany za poświadczanie nieprawdy.



Sądowy proces natomiast toczy się wobec senatora z naszego województwa - Stanisława Gawłowskiego, który oskarżony jest o korupcję i plagiat w pracy doktorskiej.