Lekarze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wśród najbardziej wpływowych Polsce

Fot. Radio Szczecin

Lekarze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na liście najbardziej wpływowych w kraju. Listę Stu po raz dwudziesty opublikował Puls Medycyny. To specjaliści, którzy mieli największy wpływ na rozwój polskiej medycyny.

Najwyżej w zestawieniu znalazł się prof. Jan Lubiński. To specjalista patomorfologii i genetyki klinicznej, kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM. Od wielu lat zajmuje się badaniami ryzyka zachorowania na raka.



39. miejsce należy do prof. Jerzego Samochowca. Jest psychiatrą i Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM.



Prof. Mieczysław Walczak jest na 75. miejscu. To Specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej.



Na 81. miejscu znalazł się prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu medycznego w Szczecinie. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej.



94. pozycja przypadła profesorowi Miłoszowi Parczewskiemu. To specjalista chorób zakaźnych, konsultant wojewódzki. Jest prezesem Europejskiego Towarzystwa Klinicznego ds. AIDS. Odznaczony złotym krzyżem zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyróżniony odznaką honorową przez Ministra Zdrowia "Za zasługi dla ochrony zdrowia".



Najbardziej wpływowym lekarzem w Polsce został prof. Henryk Skarżyński, specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii dziecięcej, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kierownik Światowego Centrum Słuchu.