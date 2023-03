Przebudowa wiaduktów na S3. Do kiedy potrwają utrudnienia?

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archwium]

Aż do końca czerwca potrwają utrudnienia na drodze szybkiego ruchu S3. Chodzi o odcinek między węzłem Klucz a węzłem Gryfino, który kierowcy pokonują tylko jedną nitką.

W tej części S3 przebudowywane będą dwa wiadukty - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dodaje, że prace drogowe na pierwszym z nich - biegnącym w kierunku miejscowości Chlebowo - już się rozpoczęły.



- Oprócz prac remontowych, jeżeli chodzi o ten wiadukt od spodu, są również wykonywane prace na samej jezdni. To przede wszystkim wymiana dylatacji. Musi być to prowadzone całą szerokością jezdni. Nie było tu możliwości, aby wprowadzić zwężenie do jednego pasa, tylko trzeba ruch z jednej jezdni, skierować na drugą - podkreśla Grzeszczuk.



Przebudowa tego wiaduktu potrwać ma do końca kwietnia. Wówczas prace przeniosą się na drugi - biegnący w kierunku miejscowości Gardno - dodaje Mateusz Grzeszczuk.



- Wiadukt przebiega nad drogą pomiędzy Gardnem a Wysoką. Tam prace będą na przełomie maja i czerwca, również na tej samej zasadzie. Prace mają zakończyć się przed wakacjami, aby w wakacje, gdy ruch jest większy, były już dostępne dla kierowców dwie jezdnie - zaznacza Grzeszczuk.



Do końca czerwca kierowców jeszcze trzykrotnie czeka na tym odcinku zmiana organizacji ruchu. Kolejna na przełomie marca i kwietnia.