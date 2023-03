Posłanka Nowej Lewicy: PO posypała głowę popiołem, wierzę im

Krytykuje koalicjanta wyborczego, ale wierzy, że nie powtórzy on swoich błędów - posłanka Nowej Lewicy zapewnia, że jej partia widzi wpadki, jakie popełniła Platforma Obywatelska podczas swoich rządów.

Podkreśla, że nie przeszkodzi to w ewentualnym wspólnym sprawowaniu rządów. Małgorzata Prokop-Paczkowska zapewniała w "Rozmowie pod krawatem", że partie opozycyjne mówią jednym głosem.Jak dodała - Platforma wyciągnęła wnioski z utraty władzy i przyznała się do błędów - dlatego współpraca między partiami jest możliwa. Chodzi m.in. o podwyższenie wieku emerytalnego.- Platforma Obywatelska posypała głowę popiołem... - oceniła Małgorzata Prokop-Paczkowska.- Wierzy tu pani Donaldowi Tuskowi? - dopytywał red. Andrzej Kutys.- Tak, tym razem wierzę...- Afera reprywatyzacyjna; rządzi Platforma Obywatelska.- To był kolejny karygodny błąd Platformy Obywatelskiej. Ale ludzie się zmieniają, wyciągają wnioski z błędów. Wierzymy, że Platforma Obywatelska tym razem będzie mądrzejsza, niż w czasie, kiedy rządziła - powiedziała Prokop-Paczkowska.PO, PSL i Lewica zamierzają wspólnie walczyć o miejsca w Senacie. Podpisały ostatnio porozumienie w tej sprawie.