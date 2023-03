Dziesiąta edycja Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach

Trwają przygotowania do wielkanocnej odsłony Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach.

W tym roku wolontariusze pojadą tylko na Litwę, zrezygnują z dostarczenia darów na Łotwę. Potrzeby są ogromne, ale trudniej znaleźć fundusze na zakup darów. Akcje po raz 10. organizuje Fundacja Polskich Wartości.- Co roku jeździliśmy na Litwę i na Łotwę, w tym roku ze względów finansowych jedziemy tylko na Litwę. W zeszłym mroku wystarczyło 500 paczek na dwa kraje, w tym roku musimy mieć 650 paczek dla naszych rodaków na Litwie. I to nie jest koniec, bo szykujemy jeszcze paczki z artykułami szkolnymi, że środkami chemicznymi; to też będzie kilkadziesiąt paczek. Tu chciałbym podziękować firmie Amazon, bo bardzo nam w tym roku pomogli - podkreśla Wojciech Woźniak z Fundacji.Pakowanie paczek zaplanowano na 20-21 marca, później dary ruszą na Litwę. Fundacja cały czas liczy na zgłoszenia sponsorów.