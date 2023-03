Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Palił papierosa na dworcu w Szczecinie - teraz będzie miał poważne kłopoty.

To 41-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, którego skontrolowali policjanci. Chcieli go pouczyć, że akurat w tym miejscu palić nie wolno, ale - jak się okazało - mężczyzna był poszukiwany

przez sąd w celu doprowadzenia do aresztu.



Miał do odbycia karę cztery dni pozbawienia wolności z możliwością uwolnienia się po wpłaceniu 300 zł kary zastępczej. Zatrzymany skorzystał z możliwości uwolnienia się. Za palenie na dworcu on i jego towarzyszka muszą zapłacić mandaty.