źródło: Straż Graniczna / morski.strazgraniczna.pl

Słowaka z podrobionym irlandzkim prawem jazdy zatrzymała straż graniczna w Świnoujściu.

48-latka w kamperze z norweską rejestracją po zjeździe z promu do Świnoujścia ze Szwecji zatrzymali do kontroli drogowej funkcjonariusze.



Jego prawo jazdy wzbudziło podejrzenia mundurowych. Mężczyzna został zatrzymany do dalszych czynności.