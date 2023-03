Nowa Lewica w Szczecinie o aborcji "legalnej, bezpiecznej, darmowej i dostępnej"

Politycy Nowej Lewicy na czele z jej współprzewodniczącym, Włodzimierzem Czarzastym przyjechali w czwartek spotkać się z wyborcami w Szczecinie i regionie. Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

- W Polsce rządzonej przez PiS kobiety w ciąży umierają w szpitalach - mówi posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula prezentując program partii zakładający między innymi aborcję na życzenie.

Zdaniem jej koleżanki, Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej, "wszystko to, co PiS robi wokół ustawy antyaborcyjnej powoduje, że kobiety boją się rodzić dzieci".



Jednym z postulatów Nowej Lewicy są "prawa kobiet"; na przykład dostęp do tabletki "dzień po" w każdej drogerii i możliwość zajścia w ciążę wtedy, gdy kobieta będzie na to gotowa.



- Zagwarantujemy im powrót do wysokich standardów opieki okołoporodowej. Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości kobiety w ciąży umierają w polskich szpitalach. Doprowadzimy do tego, żeby aborcja była legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna - zapowiada posłanka Kotula.



Inna posłanka Nowej Lewicy, Małgorzata Prokop-Paczkowska promuje "renty wdowie" i zmiany w prawie o dziedziczeniu świadczenia po zmarłym małżonku.



- Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się również przez PiS, ponieważ wszystko to, co robi PiS wokół ustawy antyaborcyjnej powoduje, że kobiety boją się rodzić dzieci, boją się pójść do szpitala - dodała.



