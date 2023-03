Trudna sytuacja pływalni "Fala" w Goleniowie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dyrekcja skróciła godziny otwarcia, pracę straciło też czterech pracowników. Powód? Brak pieniędzy.

Basen w dni powszednie do tej pory był czynny od 8mej rano do 22 giej, od wczoraj jest czynny dopiero od godz. 13.



- W dobie popandemicznej, gdy wszyscy mówią o tym, żeby dbać o zdrowie skracanie godzin korzystania z basenu nie daje nam tej możliwości - o sprawie zawiadomili słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



W tym roku wzrosły koszty m.in. związane z energią do 2,5 mln zł. W ubiegłym roku było to 1 milion 700 tys.



- Na tę chwilę w budżecie mam zarezerwowane pieniądze do maja. W maju powinienem basen zamknąć. Wymyśliliśmy, żeby skrócić działanie basenu - przyznaje Michał Grycz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, który zarządza obiektem.



Pływalnia jest własnością Starostwa w Goleniowie, czekamy na komentarz.