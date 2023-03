Uzdatniona solanka trafi do kranów Wyspiarzy

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Świnoujscy radni podjęli decyzję o zaciągnięciu kredytu na budowę innowacyjnej stacji oczyszczania, która zasili miejscowe zasoby wody pitnej.

Przetarg na budowę stacji uzdatniania metodą odwróconej osmozy już trwa. By inwestycja mogła zostać zrealizowana radni Świnoujścia musieli podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu na jej budowę.



- 25 mln, to będzie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o sposób przekazania do użyteczności dla ZWiK-u, będziemy tę infrastrukturę dzierżawić - tłumaczy Iwona Górecka-Sęczek, skarbnik miasta.



Wartość budowy całej inwestycji, to 73 mln 800 tys., a samej stacji , to niemal 37 mln. Małgorzata Bogdał, prezes ZWiK w Świnoujściu potwierdza, że chętnych w przetargu na jej budowę nie brakuje.



- Już pojawiają się pytania, zainteresowani są. Jest kilka firm, które zadają pytania co do jej technologii i budowy - przyznaje.



Nowa stacja będzie oczyszczać wodę powierzchniową z przyszłego ujęcia przy Mulniku. Budowa będzie dofinansowana na 35 mln zł przez Polski Ład.