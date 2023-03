Przyłapany w aucie, grozi mu areszt

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Odpowie za masturbację w aucie - to mężczyzna z Kołobrzegu, którego czekają teraz konsekwencje swojego zachowania.

Kołobrzescy policjanci przesłuchali mężczyznę, który kilka dni temu został przyłapany podczas masturbacji w aucie, zaparkowanym przy ul. Łopuskiego, czyli w centrum miasta. Mężczyzna został nagrany telefonem komórkowym przez nieznaną osobę. Filmik został umieszczony w sieci i tak trafił do jednego z policjantów.



Na nagraniu widoczne były tablice rejestracyjne pojazdy i dzięki temu mundurowi dotarli do osoby, która zachowywała się w nieobyczajny sposób. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kołobrzeżaninowi grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 złotych.