Mur odkryty podczas prac na południowym tarasie Mat. Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Fragment muru dawnego zamku z XIV i XV wieku odkryto podczas remontu Zamku Książąt Pomorskich.

To część od strony ul. Kuśnierskiej, gdzie prowadzone są prace związane z przebudową południowego tarasu Zamku w Szczecinie.



- My odkryliśmy fragment długości 7-8 metrów - mówi Marek Dworaczyk, archeolog PAN-u. - Przypuszczam, że mury mają taką długość, jak skrzydło południowe. Mają grubość 1,6 metra. To pokazuje, że ten średniowieczny budynek nie był parterowy, ale miał ileś kondygnacji, skoro ten mur musiał wytrzymać takie obciążenia. Była to duża budowla. Być może większa niż kamienny dom.



Dostęp do odkrycia jest niemożliwy dla zwiedzających - trwają tam prace budowlane.