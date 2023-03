Wjechał w stację paliw. Są zarzuty i wniosek o areszt

Są zarzuty dla kierowcy, który autem wjechał w stację paliw w Drawsku Pomorskim.

Jak informuje Głos Koszaliński, mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia znacznej wartości oraz narażenie na bezpośrednie zagrożenie życia pracownika stacji benzynowej.Prokurator zdecydował się wystąpić do sądu o areszt tymczasowy dla 40-letniego mieszkańca Drawska Pomorskiego. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Samochód osobowy wjechał do środka sklepu stacji paliw przy ulicy Gdyńskiej.Auto staranowało drzwi wejściowe i wjechało do wnętrza sklepu rozbijając po drodze regały i zatrzymując się na ścianie. Lekkich obrażeń doznał pracownik stacji.Sprawca był trzeźwy. Została mu jednak pobrana krew, by sprawdzić czy nie był pod wpływem narkotyków.