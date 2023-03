Ostatni sprawdzian przed eliminacjami do mundialu. W Kołobrzegu nikt nogi nie odstawi

Ani my, ani Ukraina nie odstawi nogi - zapowiada Błażej Korczyński, trener polskiej reprezentacji. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W piątek w Kołobrzegu wystąpi reprezentacja Polski w futsalu. Rywalem biało-czerwonych będzie zespół Ukrainy.

Dla obu zespołów będzie to ostatni sprawdzian przed kluczowymi meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2024 roku. Ukraińcy mają przed sobą spotkanie z Holandią, natomiast Polacy 7 marca zagrają w Koszalinie z Azerbejdżanem. Piątkowy mecz w Kołobrzegu ma więc dać odpowiedź na pytanie o formę przed tymi decydującymi starciami.



Błażej Korczyński, trener polskiej reprezentacji zapowiada ciekawe spotkanie.



- Cieszę się, że jest ten mecz z Ukrainą, który odpowie nam na kilka pytań, które mamy przed najważniejszym spotkaniem z Azerbejdżanem. Dużo kurtuazji, ale ani my, ani Ukraina nie odstawi nogi. Będzie ostre spotkanie, bo to wybiegany zespół, silny fizycznie. My też staramy się grać agresywny futsal, więc nie będzie nudy - powiedział Korczyński.



Piątkowy mecz w kołobrzeskiej hali Milenium rozpocznie się o godzinie 19. W sprzedaży pozostały jeszcze ostatnie wejściówki na to spotkanie.