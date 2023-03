SsangYong Korando dla Moniki Pyrek. "Jest potencjał na nowe sportowe inicjatywy".

Fot. Jakub Niwa

Co napędza sportowców, daje im możliwości i siłę do zmagań na zawodach, treningach czy podczas codziennych zadań? Na przykład 160 koni mechanicznych, napęd na cztery koła i automatyczna skrzynia biegów. Takim samochodem jeździ Monika Pyrek.

To SsangYong Korando, który trafił do niej od przedstawiciela marki -SsangYong Polmotor Szczecin. Dla Moniki ważne było, aby auto było również pojemne, to sprawdza się idealnie.



- Pięknie jest, bardzo wygodnie. Fajna bryła, duży samochód. Ze względu na to, że byłam tyczkarką byłam przyzwyczajona do dużych aut. Tyczka się do środka nie zmieści, chociaż można spróbować zamocować na dachu. Chociaż te krótkie tyczki dla dzieci, które wozimy na Monika Pyrek CAMP, na spokojnie do środka wejdą. - mówiła Monika Pyrek.



Ważne było również, aby samochód dostarczyła firma, która jest blisko i która rozumie potrzeby sportowców - wyjaśnia Michał Wiatrolik z Fundacji Moniki Pyrek.



- Na pewno współpraca z Grupą Polmotor, jako ludźmi, jest dużą szansą. Znamy się długo, pracowaliśmy wspólnie przy różnych projektach i wiemy, że to są ludzie bardzo kreatywni, a przede wszystkim czują sport, mają te same emocje wobec sportu, aktywności i dzieci co my. Jest duży potencjał na nowe inicjatywy. Bardzo na to liczę, że wspólnie coś wypracujemy a przy projektach, które już istnieją otworzą się nowe perspektywy. - mówił Michał Wiatrolik.



Będą kolejne inwestycje w lokalny sport. - Bardzo mocno inwestujemy w sport, w naszym województwie mamy licznych ambasadorów sportowych. To jest dopiero początek, na pewno będziemy to rozwijać, inwestować w sport w Szczecinie. Zaczynamy tymi samochodami z Moniką Pyrek. - zapewnia kierownik SsangYong Polmotor Szczecin Rafał Dondziak.



Więcej informacji o tym, jakie samochody oferuje salon SsangYong Polmotor można znaleźć na stronie grupapolmotor.pl.



