Nowe wozy strażackie dla Stargardu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pięć nowoczesnych wozów strażackich trafiło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się na Rynku Staromiejskim.

To najnowocześniejsze w pełni wyposażone pojazdy. - Jesteśmy wdzięczni za waszą służbę, ale wyrazy wdzięczności to nie wszystko. Ważne, by w strażaków inwestować - powiedział poseł, PiS Leszek Dobrzyński.



- Jeżeli chcemy, żeby ta służba, która tak dobrze zabezpiecza nasze bezpieczeństwo, była skuteczna, to potrzebne są dwie rzeczy: po pierwsze dobrze wyszkoleni i ofiarni ludzie - i takich ludzi mamy - ale ci ludzie potrzebują tez dobrego sprzętu, dobrego zaplecza - podkreślił.



To nie jest jeszcze ostatnie słowo rządu, jeżeli chodzi o inwestowanie w strażaków - dodawał poseł PiS, Artur Szałabawka.



- Ten sprzęt naprawdę jest nowoczesny, ten sprzęt służy i wasza determinacja z nowym sprzętem powoduje, że jesteście jedną z najprężniejszych i najnowocześniejszych Straży Pożarnych w Europie - powiedział.



Nowoczesny sprzęt pozwoli na to, by jeszcze szybciej udzielać pomocy tym, którzy jej potrzebują - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Wtedy, kiedy każda sekunda się liczy, kiedy człowiek, który czeka - bo dla niego każda minuta trwa godzinę, albo dłużej... Dzięki temu sprzętowi możecie dojechać szybciej, sprawniej i bezpieczniej prowadzić swoje akcje. Życzę tego, żeby te akcje były jak najbezpieczniejsze, żeby sprzęt wyjeżdżał jak najrzadziej, żeby wypadków było jak najmniej - mówił wojewoda.



Sprzęt będzie służył nie tylko stargardzkim strażakom.



- Na terenie Garnizonu Stargardzkiego powstaje nowoczesna grupa ratownictwa technicznego, która będzie obsługiwała również województwo zachodniopomorskie. To podnosi rangę Komendy Powiatowej w Stargardzie i z tego się niezmiernie cieszę - dodał Jarosław Tomczyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



Wozy kosztowały prawie 10 mln złotych.