Tegoroczny budżet na projekty MBO to - dla każdej szkoły - 6 tysięcy złotych.

Do 7 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych mają czas, aby przygotować projekty, które następnie zostaną oddane pod głosowanie.

Ich realizacja ma nastąpić do końca czerwca. Propozycje uczniów z roku na rok zmieniają się.



- W zeszłym roku najczęściej były to strefy relaksu; stanowiło to 35 procent wszystkich projektów. Później był to sprzęt komputerowy (25 proc.) i sportowy (20 proc.). Nowym zastosowaniem był też mural w jednej ze szczecińskich szkół branżowych pierwszego stopnia - przypomniał przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, Mateusz Zajdecki.



