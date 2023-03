W Karlinie upamiętnili Żołnierza Wyklętego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: P. Polanin [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Karlinie upamiętniono pułkownika Wacława Nestorowicza, oficera Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej i komendanta Narodowych Sił Zbrojnych.

Pułkownik Władysław Nestorowicz ps.”Kalina” to mieszkaniec Karlina zmarły 9 października 1969 roku. Dziś na ścianie kamienicy, którą zamieszkiwał uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową.



Drugą, z życiorysem Żołnierza Wyklętego można już obserwować przy wejściu na miejscowy cmentarz komunalny. W dzisiejszych uroczystościach wziął udział wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann, który podkreślał zasługi pułkownika Nestorowicza w walce o wolną Polskę.



- Dzisiaj jesteśmy i żyjemy - właśnie m.in. dzięki tym ludziom - w wolnym, suwerennym i niepodległym państwie polskim. Możemy mówić po polsku, w szkołach możemy się uczyć o polskiej historii... Dlatego tak ważna jest pamięć m.in. o panu pułkowniku Wacławie Nestorowiczu - powiedział.



Za swoją działalność niepodległościową Nestorowicz był wielokrotnie aresztowany. Zmarł w samotności w Karlinie, a niemal do końca życia był inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa.



Inicjatywę przywrócenia pamięci o zmarłym podjął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, który doprowadził także do postawienia nowego pomnika na grobie Wacława Nestorowicza.