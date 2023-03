Areszt dla 40-latka, który wjechał w stacje paliw

Trzy miesiące w areszcie spędzi mężczyzna, który wjechał w stacje paliw w Drawsku Pomorskim. Tak zdecydował sąd. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy 1 marca.

Samochód osobowy wjechał do środka sklepu stacji paliw przy ulicy Gdyńskiej. Auto staranowało drzwi wejściowe i wjechało do wnętrza sklepu rozbijając po drodze regały i zatrzymując się na ścianie. Lekkich obrażeń doznał pracownik stacji.40-letni sprawca był trzeźwy. Została mu jednak pobrana krew, by sprawdzić czy nie był pod wpływem narkotyków. Wyników tych badań jeszcze nie ma.Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia znacznej wartości oraz zarzut narażenia na bezpośrednie zagrożenie życia pracownika stacji.