Pracownicy Amazona chcą podwyżek [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Związkowcy z Amazona chcieli w piątek przeprowadzić referendum strajkowe w firmie w Kołbaskowie. Domagają się podwyżek płac.

STANOWISKO FIRMY AMAZON

"Szanujemy prawo każdego pracownika do powiedzenia "tak" lub do powiedzenia "nie" w tym referendum. Twierdzenie, że chcielibyśmy powstrzymywać pracowników od głosowania jest po prostu nieprawdziwe. Związek o tym wie.



Faktem jest, że wszyscy pracownicy mogą głosować online, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy związek przeprowadził już liczne akcje promujące tę inicjatywę w naszych zakładach. Jasno zakomunikowaliśmy nasze obawy co do zasadności dalszej działalności związku w tej sprawie."

Związkowcy twierdzą, że zarząd firmy uniemożliwia im przeprowadzenie referendum strajkowego.- Prowadzimy spór zbiorowy o podwyżki. Domagamy się podwyżki o 6 złotych, uważamy że to skromne postulaty. Od kilku miesięcy przeprowadzamy referendum strajkowe. Byliśmy w pięciu magazynach w Polsce, Amazon się najwyraźniej przestraszył, że setki osób głosują i ogranicza nam dostęp do magazynów. Dziś jesteśmy przed ostatnim magazynem, podejmujemy próbę przeprowadzenia referendum strajkowego. - mówi Agnieszka Mróz ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.Związkowcy uważają że polskie prawo nie przewiduje zakazu referendum strajkowego.- Pracownicy nas popieraj. Popierają nas ludzie, mamy już dosyć dużo głosów, ale jeszcze zbyt mało, żeby głosić sukces. - mówi pani Irena, pracownica firmy.Amazon w piśmie skierowanym do związkowców napisał, że pracownicy mogli głosować. Mieli na to trzy miesiące, a związkowcy nie wyznaczyli końca referendum . W Amazonie w Kołbaskowie pracuje ponad dwa tysiące osób.