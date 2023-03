"Sąsiedzi i koledzy – równe prawa & równe szanse!" - rynek pracy na pograniczu

Rozmowy o prawach pracownika, dyskryminacji czy przepisach w Niemczech i Polsce, to główne tematy, jakie były poruszane podczas spotkań projektu „Perspektywa dla pracowników wyspy Uznam”. Pierwsze już się odbyło.

Pierwsze spotkanie z cyklu Perspektywa "Sąsiedzi i koledzy – równe prawa & równe szanse!" przyciągnęło wielu zainteresowanych. A poruszane w trakcie tematy, to przede wszystkim równe traktowanie zatrudnionych w Niemczech Polaków.- Polacy mają bardzo dobrą renomę w Niemczech, jako osoby pracowite, elastyczne. Zazwyczaj pracodawca w Niemczech dając do podpisania umowę o pracę polskojęzycznym pracownikom, licząc się z ich niewiedzą, podkłada im umowę, która zwiera tylko minimum socjalne. Kiedy ktoś przyjdzie i o tym opowie, to polscy pracownicy zaczynają rozumieć, że można troszkę lepiej żyć – mówi Bartosz Marosz, sekretarz projektu.Na wyspie Uznam w Świnoujściu, mieszka wielu Polaków, którzy pracują po niemieckiej stronie, tutaj trochę brakuje takich wydarzeń dotyczących prawa pracy, szukaliśmy po niemieckiej stronie partnerów, którzy są ekspertami na tym polu i zorganizowaliśmy taki cykl wydarzeń. - dodaje Alicja Orlow - Kierowniczka projektu Perspektywa.Spotkania i udzielane porady są bezpłatne.