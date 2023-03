Psy tropiące jadą na Ukrainę

Pierwsza grupa psów tropiących wyszkolonych w Belgii została uroczyście przekazana ukraińskim przewodnikom.

Ostatnie dwa tygodnie zwierzęta spędziły w siedzibie Straży Granicznej w Nowym Sączu, a teraz trafią do batalionu zajmującego się rozminowywaniem terenów odzyskanych z rąk Rosjan.



Rzecznik prasowy karpackiego oddziału Straży Granicznej Dorota Kądziołka powiedziała, że podczas pobytu w Nowym Sączu psy tropiące poznawały się ze swoimi ukraińskimi przewodnikami.



- Drugim elementem było wytrenowanie umiejętności tych psów, które będą używane w realnych działaniach na terytorium Ukrainy. Staraliśmy się jako karpacki oddział straży granicznej pomóc w tym przedsięwzięciu, odtworzyć realne, trudne warunki, w których przyjdzie tym psom działać. - mówi rzecznik prasowy karpackiego oddziału Straży Granicznej Dorota Kądziołka.



Psy tropiące zostały wyszkolone na koszt Komisji Europejskiej jako element pomocy humanitarnej. Jeszcze w piątek ukraińscy przewodnicy pojadą z czworonogami na Ukrainę, by jak najszybciej włączyć się do akcji rozminowywania.