Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla powiatów nadmorskich województwa pomorskiego i powiatu sławieńskiego w Zachodniopomorskiem.

Najsilniej będzie wiać najbliższej nocy.



- Spodziewamy się silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h, w porywach do ok. 75 – 80 km/h. Wiatr będzie wiać z zachodu. W sobotę w ciągu dnia wiatr nadal będzie silny i porywisty. - mówi synoptyk Ewa Łapińska.



Natomiast w głębi kraju porywy wiatru będą zbliżały się do 55 kilometrów na godzinę.