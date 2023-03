Szef dyplomacji UE potępił skazanie działaczy „Wiosny”

Fot. www.wikipedia.org / Amio Cajander

Szef unijnej dyplomacji potępił skazanie białoruskiego laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Wraz z założycielem Centrum Praw Człowieka „Wiosna” zostało skazanych także trzech działaczy na kary od 7 do 9 lat pozbawienia wolności. Decyzję ogłosił dziś sąd w Mińsku. Josep Borrell nazwał procesy pokazowymi i fikcyjnymi, a zarzuty motywowane politycznie.



Szef unijnej dyplomacji napisał, że to kolejny oburzający przykład działania reżimu Łukaszenki, który próbuje uciszyć tych, którzy bronią praw człowieka i podstawowych wolności. „Ale to się Łukaszence nie uda. Ich apel o wolność jest głośny nawet zza krat” - czytamy w oświadczeniu Josepa Borrella. Wezwał on do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia ponad 1450 więźniów politycznych na Białorusi.



Napisał też, że Unia jest gotowa zareagować na represje i łamanie praw człowieka przez reżim. Szef unijnej dyplomacji nie zagroził jednak otwarcie zaostrzeniem sankcji wobec białoruskich władz i ich współpracowników czego domaga się między innymi Polska. Swoje oświadczenie Josep Borrell zakończył obietnicą wspierania tych, którzy domagają się suwerennej, wolnej, demokratycznej, bezpiecznej i dostatniej Białorusi.