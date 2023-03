Doprowadził do katastrofy na przejeździe kolejowym - stanie przed sądem

5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który spowodował wypadek na przejeździe kolejowym w Kołbaskowie. 68-latek odpowie za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło 29 lipca 2021 roku. Mężczyzna, który prowadził ciężarówkę nie zachował ostrożności, mimo czerwonego światła wjechał na tory i zderzył się z pociągiem.- Do zdarzenia doszło po godzinie 6:00 - relacjonował Piotr Tuzimek, oficer prasowy straży pożarnej w Policach. - Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, pierwsze zastępy stwierdziły wykolejanie dwóch wagonów pociągu międzynarodowego. 39 osób zostało ewakuowanych, w tym maszynista.Samochód uderzył w pociąg relacji Szczecin – Berlin. W wypadku poszkodowanych zostało 10 osób, w tym 3 ciężko. Szkody oszacowano na ponad 3 mln złotych.Wrak niemieckiego pociągu z Kołbaskowa usunięty został dopiero we wrześniu.