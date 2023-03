Paliła się lokomotywa

Wieczorny pożar lokomotywy w regionie. Do zdarzenia doszło przed 22 w pobliżu miejscowości Cieszyno na odcinku Chociwel - Węgorzyno.

Na miejsce udały się zastępy straży pożarnej z terenu powiatów: łobeskiego i stargardzkiego.

Dojazd do miejsca zdarzenia był utrudniony ze względu na podmokły teren. Mimo to, udało się.



Strażacy przez ponad godzinę walczyli z ogniem. Do pożaru doszło w komorze silnika. Po godzinie 23 sytuacja została opanowana. Nikt nie ucierpiał.