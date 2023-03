Kierowca z aplikacji po marihuanie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Popełnił wykroczenie drogowe, ale odpowie za palenie marihuany. Mężczyzna świadczył usługi przewozowe na aplikację.

Szczecińscy policjanci zatrzymali do kontroli 22-latka, który nie zastosował się do znaku „linii przystankowej”. Mundurowi po otwarciu drzwi pojazdu wyczuli śliną woń palonej marihuany.



22-letni kierowca zaprzeczył, by kiedykolwiek zażywał środku odurzające, niemniej jednak został zatrzymany i przewieziony na badanie moczu, które potwierdziło obecność narkotyku.

Teraz za swój czyn odpowie przez sądem.