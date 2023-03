"Paczki to tylko pretekst, żeby się spotkać. Pomagamy kombatantom cały rok" [ZDJĘCIA]

Już po raz 12. Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" zbiera pieniądze na Wielkim Kiermaszu Charytatywnym przy budynkach Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.

Można kupić książki, płyty, ciasta, ale również wojskowe płaszcze czy wyposażenie - cały dochód ze sprzedaży zostanie wykorzystany na zakup wielkanocnych paczek, które trafią do kombatantów.- Nie ograniczamy się jednak tylko do wręczenia paczki - mówi Tomasz Sawicki, prezes stowarzyszenia. - Dwa razy w roku są paczki, ale jesteśmy cały rok przy nich. Pomagamy, jesteśmy przy nich cały rok. Dwie paczki to tylko pretekst do kolejnych odwiedzin.Po raz kolejny w akcję włączyła się również Agencja Mienia Wojskowego, która udostępniła przestrzeń dla kiermaszu oraz wystawiła stoisko.- Wspieramy tą akcję od kilku lat - mówi Monika Kieliszak, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie. - Współpracujemy wiele lat i to bardzo owocna współpraca. Wszystko dla naszych kombatantów.Kiermasz potrwa do godziny 15.