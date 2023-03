Prawie 500 osób pobiegnie, by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych. W Parku Kasprowicza odbędzie się w niedzielę Bieg Tropem Wilczym. Na starcie staną dorośli i dzieci.

Do pokonania będzie tradycyjny dystans 1963 metrów - to właśnie w tym roku zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak ps. "Lalek".Oprócz emocji sportowych będzie też okazja, by dowiedzieć się więcej o Żołnierzach Wyklętych - mówi Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości, organizator Biegu. - Będą stoiska Wojsk Obrony Terytorialnej, będzie 5. Batalion, będą się promować żołnierze, będą zachęcać do wojska, ale też będzie można porozmawiać na ten temat. Cały czas wykład będzie prowadził nauczyciel historii. Będzie można podejść i porozmawiać o żołnierzach wyklętych.Biegi startują o 11:30.