Gazowiec "Lech Kaczyński" płynie do Świnoujścia

10 marca spodziewany jest w terminalu w Świnoujściu gazowiec "Lech Kaczyński". Będzie to pierwsza podróż tego statku po opuszczeniu koreańskiej stoczni, gdzie został wybudowany.

Statek przywiezie do Świnoujścia gaz z terminala Sabine Pass w Stanach Zjednoczonych. Jednostka może zabrać na swój pokład 70 tysięcy ton gazu skroplonego.



Gazowiec Lech Kaczyński jest pierwszą z ośmiu jednostek, które będą czarterowane przez Orlen do przewozu gazu skroplonego LNG.



W tym roku ma też wejść do eksploatacji drugi statek tego typu o imieniu "Grażyna Gęsicka". Teraz gazowiec "Lech Kaczyński" jest na środku Atlantyku w drodze do Świnoujścia.