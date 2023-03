Rekolekcje dla studentów Szczecina

Mat. Organizatorów

Dominikanin Wojciech Jędrzejewski poprowadzi rekolekcje akademickie "W Sercu" u szczecińskich chrystusowców. Początek w niedzielę o 20.

Hasłem rekolekcji są słowa "Ocaleni wygnańcy". - Dominikanin był duszpasterzem młodzieży, potem duszpasterzem akademickim łódzkich studentów - mówi chrystusowiec, duszpasterz akademicki "W Sercu" ks. Marcin Stefanik. - Codziennie jak ktoś zagląda i poszukuje jakiś impulsów do medytacji, codziennych rozważań Słowa Bożego, to ojciec Wojciech prowadzi codzienne minutowe komentarze do Ewangelii. Znany jest też jako współtwórca portalu mateusz.pl.



Od niedzieli do wtorku, ks. Marcin zaprasza do kościoła już pół godziny przed 20. - Żebyśmy też otworzyli siebie i swoje serca na to, co będzie Bożym Słowem kierowanym do nas. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu, będzie możliwość do spowiedzi. Po nauce też będzie adoracja i możliwość do spowiedzi. Jesteśmy chętni, żeby zadbać o wasze dusze i serca - powiedział ks. Marcin.



Początek w niedzielę w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa.