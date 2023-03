Na sportowo w hołdzie Żołnierzom Wyklętym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad trzysta osób wzięło udział dziesiątej edycji biegu "Tropem Wilczym" w Szczecinie.

W tym roku zawody ku czci Żołnierzy Wyklętych odbyły się na szczecińskich Jasnych Błoniach.



W rywalizacji brały udział dzieci i młodzieży, a bieg główny - podobnie jak w całej Polsce - wystartował dokładnie w południe. - Pierwszy raz biegnę. Tylko się rozciągałem. Zrobiłem jedno kółko, trochę nogi bolą, ale będzie dobrze. Każda chwila i każda idea jest dobra do biegania. Jest impreza patriotyczna i uważam, że takie stanowiska należy powielać. Lubię biegać - mówili uczestnicy.



- Staramy się promować pamięć o Żołnierzach Wyklętych - mówi Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskie Wartości. - Oprócz pamięci o Żołnierzach Wyklętych, tak samo zdrowie, bo wiadomo, że bieg to zdrowie, sport to zdrowie.



Z roku na rok bieg gromadzi coraz więcej osób. W 2020 roku pobity został własny rekord, bo na starcie zgromadziło się łącznie 75 tysięcy biegaczy w 370 miastach i miejscowościach.