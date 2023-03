Generał o dozbrajaniu polskiej armii. "Potrzeba miliona rezerwistów"

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Trend dozbrajania polskiej armii jest prawidłowy, jednak potrzebne są bardziej zdecydowane kroki. Niezbędne może być uruchomienie poboru do wojska - uważa generał Leon Komornicki.

Zdaniem wojskowego, wzmacnianie potencjału polskiej armii idzie w dobrą stronę, jednak sprzęt to za mało.



Potrzebny jest przynajmniej milion rezerwistów gotowych chwycić za broń - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. - Musimy mieć przygotowane zasoby, co najmniej miliona żołnierzy rezerwy, w tym także znaczący kontyngent oficerów rezerwy. Dobrze przygotowanych, dobrze wyszkolonych, a tego się nie uda w taki sposób, jak my to chcemy teraz zrobić. Trzeba mieć zapasowe przygotowane rezerwy, które szybko kierujemy na front i uzupełniamy straty.



Rząd zapowiada, że w ciągu najbliższych lat liczba polskich żołnierzy ma wzrosnąć do 300 tysięcy osób. W tej chwili armia liczy około 150 tysięcy wojskowych.