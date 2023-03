Handlował na klatce schodowej narkotykami

Zdjęcie podglądowe. Fot. www.cbsp.policja.pl

Na trzy miesiące do aresztu trafił mężczyzna, który handlował narkotykami. Po interwencji dzielnicowego, 29-latka zatrzymała szczecińska policja.

Funkcjonariusze otrzymali informację, że na klatce schodowej jednego z bloków w Dąbiu ma dochodzić do sprzedaży środków odurzających. Postanowili to sprawdzić.



Obserwowali blok, jak i zachowanie wchodzących z klatki mężczyzn i szybko zorientowali się, że faktycznie może tam dochodzić do sprzedaży narkotyków.



Policjanci zatrzymali 29-latka, który posiadał przy sobie - jak i w mieszkaniu - środki odurzające.