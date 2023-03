Wymyślił rozbój, aby nie spłacać długów

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Wymyślił rozbój, by uniknąć spłacenia długów. To 23-latek, który powiadomił policję o zajściu w miejscowości Unibórz pod Golczewem.

Jak mówił policjantom, został zatrzymany na drodze przez nieznanych mężczyzn, po czym zażądali oni, by oddał im pieniądze, które ma przy sobie.



Mężczyzna oświadczył, że w niedzielę wrócił z Norwegii, gdzie przebywał kilka miesięcy. Zarobione korony norweskie wymienił w kantorze w Świnoujściu, po czym udał się w kierunku miejsca zamieszkania.



Sprawcy mieli mu przystawić nóż do gardła - mówi Katarzyna Jasion z policji w Kamieniu Pomorskim. - Pokrzywdzony wydał wówczas saszetkę z zawartością kilkudziesięciu tysięcy złotych. Po czym obaj mężczyźni - sprawcy - wsiedli do swojego pojazdu i oddalili się z miejsca.



W końcu przyznał jednak, jaka była prawda. - Podczas interwencji mężczyzna wielokrotnie zmieniał wersje zdarzenia, a finalnie przyznał się, że wymyślił całą historię, bo ma długi i nie chce oddawać tych pieniędzy - powiedziała Jasion.



23-letni mężczyzna odpowie teraz za swoje zachowanie. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo kara grzywny do 1500 złotych.



W postępowaniu karnym za fałszywe zeznania przewidziana jest natomiast kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. O dalszych losach mężczyzny zadecyduje sąd.