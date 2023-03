Lekarze ze Zdunowa leczą pacjentów z rzadką chorobą płuc

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Lekarze pulmonolodzy ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie-Zdunowie, jako jedyni w województwie, leczą pacjentów z samoistnym włóknieniem płuc w ramach programu lekowego.

To nieuleczalna i trudna do zdiagnozowania choroba. Dzięki lekom, można spowolnić jej rozwój i wydłużyć życie pacjentów nawet o 10 lat.



Samoistne włóknienie płuc dotyka głównie mężczyzn, szczególnie po 60. roku życia. - To są chorzy, u których objawy występują stale. Mają tendencję do pogłębiania się i taki chory już na zwykłym zdjęciu rentgenowskim będzie miał pewne zmiany, które powinny zasugerować lekarzowi rodzinnemu skierowanie takiego pacjenta do poradni chorób płuc, gdzie wykonujemy tomografię - mówi dr Małgorzata Noceń-Piskorowska, pulmonolog.



Pan Janusz, 65-letni pacjent będący w programie lekowym w Zdunowie, pozostaje pod opieką tutejszych specjalistów już 5 lat. Obecnie czuje się dobrze, choć nieco gorzej, niż jeszcze kilka lat temu.



- Początki choroby to 2017 rok. Był kaszel, duży ból w płucach. Przy wysiłku odczuwałem duże zmęczenie - mówił pan Janusz.



W szpitalu jest około 50 chorych na samoistne włóknienie płuc.