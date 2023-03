Powrót zimy, problem na drogach regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Drogi są śliskie a służby zaspały – alarmują nasi słuchacze. Od rana w regionie pada śnieg. Sytuacja na drogach jest trudna.

- Ostatnie podrygi starej zimy, a tu drogowcy zaskoczeni. Jadę ulicą Duńską z górki jak na nartach, zero piaskarek. Korek z każdej strony. - informuje słuchacz.- Służby jak zwykle, o ile posypały główną ulice w Skolwinie,chociaż Stołczyńska tez nie jest w całości posypana, jest lód na niej. To już Karpacka, tam jest szkoła, więc powinna być w pierwszej kategorii odśnieżania, to w ogóle piaskarka się tam nie pojawiła – dodaje kolejny słuchacz.- Świnoujście – wjazd do Gazoportu zablokowany. Ciężarówka nie może wjechać na wiadukt.- Oczywiście śnieg spadł, a panowie drogowcy śpią - komentuje kolejna słuchaczka.Jak informuje generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie na trasy regionu wyjechały 42 solarki.