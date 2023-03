Niemcy nie odśnieżają autostrady do Berlina. Jest problem

Dlaczego trasa Kołbaskowo - Berlin nie jest odśnieżana przez naszych sąsiadów - pytają nasi słuchacze.

W poniedziałek o poranku padał śnieg, dziś jest podobnie i wróciły problemy na trasie A11.- Jeżdżę drogą Kołbaskowo-Berlin 29 lat, nigdy nie widziałem, żeby tutaj wyjeżdżały pługi i piaskarki w nocy, nawet w momencie, kiedy była gołoledź. Autostrada jest przez Niemców traktowana po macoszemu, mają ważniejsze drogi do odśnieżania. - Beznadzieja, to jest lodowisko, ślisko, biało, to widocznie system w drogówce niemieckiej - informują słuchacze.Sprawę wyjaśnia inny słuchacz.- Od około 35 lat jest spór pomiędzy burmistrzami Brandenburgii i Meklemburgii, kto dokąd odśnieża, także jak znajdą wolną solarkę, to wysyłają, a jak nie, to po porstu łańcuchy na koła - tłumaczy słuchacz.Trzeba na A11 zachować szczególna ostrożność, bo padać śnieg ma jeszcze przez kilka godzin. Uważać trzeba też na trasach regionu - na drogi wyjechały 42 solarki.