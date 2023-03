Fizycy z US pracują nad nowym jądrowym źródłem energii [WIDEO,ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Fizycy z Uniwersytetu Szczecińskiego badają przełomowe zagadnienia w dziedzinie energii jądrowej. Naukowcy zamiast rozszczepiać jądra atomowe, łączą je, co uwalnia wielkie ilości energii. Z kilograma przereagowanego materiału możemy otrzymać energię równą spalaniu kilku tysięcy wagonów węgla - mówi profesor Konrad Czerski, kierownik Centrum Fizyki Eksperymentalnej na Uniwersytecie Szczecińskim.

- Jest nowy kanał reakcji, który może prowadzić do tego, że będziemy mieli nowe źródło energii, znacznie tańsze, bezpieczniejsze, jądrowe ale bez radioaktywności, za to bardzo wydajne - Czerski.



Międzynarodowa załoga z Uniwersytetu Szczecińskiego korzysta ze sprzętu światowej klasy. Szczeciński akcelerator przyciąga gości z takich miejsc jak amerykański Uniwersytet Berkeley czy szwajcarski CERN.



- Przyjeżdżają tutaj ludzie z różnych stron świata, żeby zobaczyć z tę instalację - jak to pracuje, jakie eksperymenty robimy, jakie mamy wyniki.