Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Radni Świnoujścia chcą wprowadzić opłatę dla jednodniowych turystów. W tej sprawie samorząd będzie wnioskować do parlamentarzystów.

Na wniosek radnych, prezydent Świnoujścia zdecydował starać się o zmiany prawne, które umożliwią wprowadzenie turystycznych opłat. Traktuję to poważnie - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



- Mamy zrealizować wniosek, który doprowadzi do tego, żeby wszyscy jednodniowy turyści, którzy przyjeżdżają do miasta zrobić zakupy, płacili tak jak w Niemczech. Tego się nie zrealizuje w pięć minut. Potraktowałem to poważnie i przygotujemy kolejny apel do naszych rządzących, parlamentarzystów, bo to musi być w sejmie przegłosowane. Podejmiemy temat, próbujemy, może te opłaty przejdą w sejmie - mówi Żmurkiewicz.



Wprowadzenie opłaty ma być odpowiedzią na niemiecką kurtaxę na wyspie Uznam.