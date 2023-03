Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Brakuje lekarzy medycyny sądowej w województwie zachodniopomorskim, mówił o tym podczas sejmowej komisji zdrowia profesor Mirosław Parafiniuk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zwracał uwagę, że tacy specjaliści zarabiają za mało, przez co lekarze rezygnują z pracy, a studenci nie chcą wybierać tej specjalizacji.



- Brak jest możliwości zatrudnienia lekarzy stosownie do potrzeb regionu. Powinien byc jeden specjalista na 50-100 tysięcy mieszkańców. W województwie zachodniopomorskim aktywnie działających jest tylko 1,5 procent etatowych lekarzy - mówi Parafiniuk.



Jak wyjaśnił profesor Mirosław Parafiniuk rozwiązaniem byłoby włączenie medycyny sądowej do dziedzin priorytetowych.



To nie przyniesie oczekiwanego rezultatu odpowiadała Małgorzata Zadrożna z Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.



- Tutaj wprowadzenie tego do rozporządzenia nie przyniosłoby oczekiwanego efektu. Moim zdaniem, trzeba pracować z uczelniami, żeby one na etapie studiów inwestowały w tą dziedzinę. Tylko zachęcenie studentów na etapie studiów, pokazanie im jakie są możliwości technologiczne i genetyczne, żeby ta praca była ciekawa. To może się przełożyć na wybór tej specjalizacji.



Prof. Parafiniuk dodawał, że brak lekarzy wpływa na to że opinie dla sądu lub prokuratury wydają osoby nieprzygotowane.